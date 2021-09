Limp Bizkit oficjalnie wydał nowy singiel zatytułowany "Dad Vibes". Utwór poznaliśmy już wcześniej podczas koncertu zespołu Lollapalooza, gdy pod koniec występu z głośników wybrzmiał nowy kawałek. Teraz możemy posłuchać studyjnej wersji tego kawałka. Czy Limp Bizkit nadal jest w dobrej formie?

Limp Bizkit wydał oficjalnie nowy singiel. Posłuchaj "Dad Vibes" [WIDEO]

Czy utwór trafi na studyjny album Limp Bizkit? Byłoby super, chociaż z tym zespołem nigdy nic nie wiadomo. Ostatni krążek "Gold Cobra" ukazał się w 2011 i zapewne wielu fanom już skończyła się cierpliwość. Miejmy nadzieję, że "Dad Vibes" to zapowiedź nowego wydawnictwa. Czy nowy kawałek spodoba się wielbicielom kapeli? Posłuchajcie studyjnej wersji singla:

Oglądaj

Tymczasem Limp Bizkit odwołał wszystkie koncerty zaplanowane na 2021 z powodu obaw o zdrowie zespołu, ekipy oraz fanów. Jak potoczą się dalsze losy zespołu? Może nadmiar wolnego czasu zachęci grupę do wejścia do studia, by w końcu dokończyć pracę nad albumem? Oby tak się stało...