Limp Bizkit wydało absolutnie cudowny klip do "Dad Vibes". W wideo pojawiają się znani goście

"Dad Vibes" to okrutnie wkręcający się kawałek z najnowszego albumu Limp Bizkit o tytule "Still Sucks", który doczekał się już drugiego "oficjalnego" wideoklipu. Zobaczcie materiał poniżej.

Limp Bizkit pokazali nieoficjalnie oficjalny klip do Dad Vibes

Dad vibes są mocne w nowym klipie Limp Bizkit. Fred Durst wjeżdża w nim w swojej nowej stylówce, które widzieliśmy na ostatnich koncertach - tym razem jednak dołączyła do niego reszta zespołu, która również prezentuje swoje wersje tatuśkowych outfitów.

Definitywnie najbardziej charakterystyczne jest przebranie Wesa Borlanda, który na górze ma strój księdza, a na dole dość obcisłe szorty. To się nazywa styl, a nie jakieś rurki i koszule.

W klipie pojawili się również panowie ze Steel Panther, którzy udają że grają w tenisa. Krótko mówiąc, klip do "Dad Vibes" jest dokładnie taki, jaki powinien być. Jak zwykle zapraszamy do obejrzenia poniżej:

Oglądaj

Kawałek pochodzi oczywiście z najnowszej płyty Limp Bizkit, która nosi tytuł "Still Sucks". Ten zadebiutował w Halloween 2021, a zespół od jakiegoś czasu jest w trasie, promując najnowsze wydawnictwo.

My czekamy definitywnie na ogłoszenie koncertu w Polsce, a także nieoficjalnie oficjalny klip do "Out of Style", który jest jednym z najlepszych kawałków Bizkit od jakichś 20 lat.