Podczas charytatywnej imprezy fundacji Tony'ego Hawka doszło do wielu ciekawych koncertów. Impreza była poświęcona Andrew Burkle, producentowi filmowemu, który zmarł w styczniu 2020. Na evencie po raz pierwszy od 13 lat z Red Hot Chili Peppers zagrał John Frusciante. Na imprezie pojawili się również muzycy Limp Bizkit, którzy akustycznie wykonali kilka utworów.

Limp Bizkit wykonał akustycznie covery Led Zeppelin i The Who [WIDEO]

Fred Durst wraz z basistą Samem Riversem wykonali akustyczną wersję piosenki Led Zeppelin "Thank You". Nie zabrakło też coveru "Behind The Blue Eyes" The Who, którą Limp Bizkit umieścił na swoim krążku "Results May Vary". Posłuchajcie, jak wypadł akustyczny set amerykańskiej kapeli.

Czy kiedykolwiek doczekamy się nowej płyty od Limp Bizkit? Jak na razie nic nie wskazuje, żeby miało się coś zmienić. Fred Durst zaangażował się w film "Fanatyk", który okazał się być klapą i wystąpił również w reklamie CarMax. Nowej płyty jak nie było, tak nie ma.

