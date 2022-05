Limp Bizkit zaprosili na scenę dzieciaka. Zaśpiewał z nimi "Break Stuff" [WIDEO]

Limp Bizkit na koncertach lubi się bawić nawet lepiej od publiczności - ostatnio na trasie "Still Sucks" grupa zaprosiła na scenę nie tylko członków ekipy i supporty, ale także kilkuletniego dzieciaka, który zaśpiewał z nimi "Break Stuff".

Limp Bizkit nadal ssie, ale przynajmniej gra dobre koncerty

Jednym z takich występów był ten z niedzieli 22 maja 2022 roku w Green Bay. Limp Bizkit pod koniec swojego koncertu zaprosił na scenę członków swojej ekipy, muzyków z supportujących ich zespołów, a także zaledwie kilkuletniego fana (który według komentarzy na YouTubie nazywa się Brady, ale to już wręcz nieweryfikowalny szczegół).

Tę atmosferę rodem z SNL, czy zakończenia "Familiady" przerwał jednak Fred Durst, który w pewnym momencie odwrócił się do DJ-a Lethala i powiedział:

Obiecałem temu młodemu mężczyźnie pewną przysługę...

A następnie wybuchła totalna masakra - dzieciak zachowywał się na scenie jak ryba w wodzie, nie tylko śpiewając niemalże cały tekst (razem ze wszystkimi f*ckami, sh*tami i motherf*ckerami), ale także rzucając w publiczność koszulkami, ręcznikami i innymi gadżetami od zespołu. Mały gwiazdor.

Publika zareagowała bardzo żywiołowo i poniższe nagranie tylko utwierdza nas w żelaznym przekonaniu, że Limp Bizkit to zespół, który trzeba zobaczyć na żywo - nawet jak nie trawi się ich muzyki:

Oglądaj

Dyskografię Limp Bizkit zamyka wydany w Halloween 2021 roku album "Still Sucks", który promuje singiel/klip "Dad Vibes". My natomiast nadal czekamy na ogłoszenie koncertu Bizkit w Polsce i liczymy, że odbędzie się to jak najszybciej.