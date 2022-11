Lindemann i Guns N' Roses w Biedronce. Jakie tanie płyty CD możemy kupić?

Kolejny raz idąc na zakupy do Biedronki możemy wrócić z nowymi płytami CD. W sieci sklepów Biedronka pojawiła się pula tytułów na płytach CD w cenie już od 19,99 zł. Jakie tym razem możemy zdobyć albumy?

Tanie płyty CD w Biedronce. Kupimy albumy Lindemanna, Guns N' Roses i Nirvany

Płyty CD w Biedronce już chyba nikogo nie dziwią. Tym razem do sprzedaży trafiły wydawnictwa takich wykonawców jak The Cranberries, Guns N’ Roses, Lindemann, Megadeth, Nightwish, Nirvana czy U2.Oferta obowiązuje w wybranych sklepach sieci Biedronka do 12 listopada 2022 roku. Produkty dostępne są do wyczerpania zapasów i warto pamiętać, że oferta może różnić się w zależności od sklepu.

BON JOVI - NEW JERSEY (REMASTERED)GORAN BREGOVIC - EDERLEZICARLA BRUNI - FRENCH TOUCH (PL)CAMEL - SNOW GOOSEJOHNNY CASH - THE BEST OFNAT KING COLE - ULTIMATE NAT KING COLECRANBERRIES - THE CRANBERRIESENIGMA - A POSTERIORIENIGMA - LOVE SENSUALITY DEVOTIONERO - ELWIS PICASSOMELODY GARDOT - SUNSET IN THE BLUEGARY MOORE - ESSENTIALGRETA VAN FLEET - ANTHEM OF THE PEACEFUL ARMYGUNS N' ROSES - G N' R LIESGUNS N' ROSES - THE SPAGHETTI INCIDENT?IMAGINE DRAGONS - EVOLVE (PL)JON & VANGELIS - FRIENDS OF MR. CAIROKISS - ALIVE! (REMASTERED)MICHAEL KIWANUKA - LOVE & HATEKENDRICK LAMAR - GOOD KID, M.A.A.D CITY (REMIXES)MEGADETH - SO FAR SO GOOD SO WHATSHAWN MENDES - ILLUMINATE (PL)SHAWN MENDES - WONDERMIKE OLDFIELD - CRISESMIKE OLDFIELD - MAN ON THE ROCKSLUCIANO PAVAROTTI - THE DUETSA PERFECT CIRCLE - THIRTEENTH STEPEDITH PIAF - LES NR1 (PL)PJ HARVEY - LET ENGLAND SHAKEPORTISHEAD - PNYCR.E.M. - AUTOMATIC FOR THE PEOPLER.E.M. - THE BEST OF R.E.M.RUSH - FLY BY NIGHT (REMASTERED)RUSH - HEMISPHERES (REMASTERED)RUSH - MOVING PICTURES (REMASTERED)SLADE - FEEL THE NOIZE - GREATEST HITSFIFTY SHADES FREED (PL)LINDSEY STIRLING - WARMER IN THE WINTER (PL)TEARS FOR FEARS - RULE THE WORLD: THE GREATEST HITSTHIN LIZZY - WILD ONE - THE VERY BEST OF THIN LIZZYVANGELIS - CHARIOTS OF FIRE (ANNIVERSARY EDITION)AMY WINEHOUSE - AMY WINEHOUSE AT THE BBCAMY WINEHOUSE - FRANK (PL)WŁODI - OSAD EPKA2PAC - ROSE THAT GREW FROM CONCRETE50 CENT - BEST OFABBA - THE ESSENTIAL COLLECTION (2CD)AEROSMITH - PUMPANDREA BOCELLI - CIELI DI TOSCANACRANBERRIES - GOLD (REMASTERED)DEF LEPPARD - THE STORY SO FAR... THE BEST OF DEF LEPPARDLANA DEL REY - CHEMTRAILS OVER THE COUNTRY CLUBDIRE STRAITS - DIRE STRAITSDIRE STRAITS - MAKING MOVIESBILLIE EILISH – DON’T SMILE AT MEEMINEM - CURTAIN CALLARIANA GRANDE - MY EVERYTHINGARIANA GRANDE - THANK U, NEXTGUNS N' ROSES - USE YOUR ILLUSION IILADY GAGA, BRADLEY COOPER - A STAR IS BORN (SOUNDTRACK)LINDEMANN - F & MMEGADETH - CRYPTIC WRITINGSNIGHTWISH - HIGHEST HOPES-THE BEST OF NIGHTWISHNIRVANA - NIRVANASLAYER - REIGN IN BLOODU2 - THE JOSHUA TREE (REEDYCJA)BRAVO HITS JESIEŃ 2022HITY NA CZASIE JESIEŃ 2022