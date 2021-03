Linkin Park, Iron Maiden, AC/DC, a teraz Metallica. Pianistka zachwyca coverami: "Niesamowite" [WIDEO]

Pianistka z Rosji zachwyca rockowymi coverami kultowych hitów. Tym razem zinterpretowała "For Whom the Bell Tolls" Metalliki. Trudno oderwać od niej oczy.

Covery na pianinie z miłością prosto z Rosji! - tak opisała swój kanał na YouTubie artystka Gamzada, której udało się już zgromadzić przeszło 500 tysięcy subskrypcji na swoim kanale. Kobieta umieszcza w sieci covery znanych rockowych utworów w zupełnie nowych, poruszających wersjach.

Metallica: Pianistka zagrała "For Whom the Bell Tolls"

Na oficjalnym kanale Gamazdy znajdziemy jej interpretacje przebojów Iron Maiden, Pink Floyd, AC/DC, Queen czy Linkin Park. Pianistka zachwyca widzów wrażliwością i wyczuciem. Poza piękną grą kobieta dba również o oprawę wizualną swoich nagrań. Romantyczne kadry miesza z gotyckim wystrojem czy bardziej nowoczesnymi wnętrzami. Oglądają Gamazdę, mamy wrażenie, że nic co widzimy na ekranie, nie znalazło się tam przypadkowo.

W jej archiwum coverów gigantów rocka i metalu nie mogło zabraknąć także Metalliki. Najnowszy film opublikowany przez pianistkę na pewno spodoba się fanom zespołu Hetflielda i Ulricha.

Gamazda wzięła na warsztat utwór "For Whom The Bell Tolls" z albumu "Ride the Lightning" wydanego w 1984 roku. Jej charyzma i zapał naprawdę robią wrażenie, co można zauważyć w komentarzach pod filmem. Trudno znaleźć pośród nich jakieś nieprzychylne opinie, których zwykle nie brakuje w internecie.

