Linkin Park obchodzi 20-lecie wydania debiutanckiej płyty. Muzycy proszą fanów o pomoc

"Hybrid Theory" to debiutancki album jednej z najpopularniejszych grup rockowych nowego tysiąclecia na świecie. Linkin Park wydał płytę 24 października 2000 roku i zatrząsł rynkiem muzycznym. Pierwszy krążek ekipy Chestera Benningtona stał się najlepiej sprzedającym debiutem od czasów "Appetite for Destruction" Guns N' Roses w 1987 roku.

Linkin Park: 20-lecie wydania "Hybrid Theory"

Od chwili wydania legendarnego krążka Linkin Park w 2020 roku mija okrągłe 20 lat. Ze względu na śmierć frontmana kapeli, reszta członków kapeli z jeszcze większym wzruszeniem i sentymentem planuje świętować urodziny swojego debiutu. Zespół postanowił zaangażować w celebrację także swoich oddanych fanów.

Muzycy zapytali za pośrednictwem swoich mediów społecznościowych, czy ich fani posiadają, i czy chcieliby się podzielić z innymi, pamiątkami z okresu wydania "Hybrid Theory".

" W tym roku obchodzimy 20. rocznicę wydania "Hybrid Theory". Przez cały rok będziemy planować niespodzianki z tej okazji i chcielibyśmy, żebyście byli tego częścią. Szukamy zdjęć, filmów, biletów, ulotek i wszelkich pamiątek, które zebraliście, kiedy zespół dopiero się rozkręcał. Rzeczy powinny pochodzić z późnych lat 90. lub ery naszego debiutu - lat 2000-2002. Być może macie materiały z koncertów takie jak filmy czy zdjęcia lub podpisane na meet&greet gadżety Linkin Park. "

Debiut Linkin Park sprzedał się w ponad 11 milionach egzemplarzy w Stanach Zjednoczonych, w Wielkiej Brytanii płytę kupiło 1,5 miliona osób, a w Europie 4. "Hybrid Theory" to album, który ma na koncie certyfikat krążka jedenaście razy pokrytego platyną. Na krążku znalazły się hity takie jak "In The End" czy "Papercut".

Zobacz też: Limp Bizkit, Disturbed i Linkin Park w jednym utworze. Jak brzmi "Mundian To Bach Nu"?