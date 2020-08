Linkin Park szykuje się do 20-lecia "Hybrid Theory". Zespół planuje "fajne rzeczy"

Mike Shinoda potwierdził niedawno w wywiadzie z magazynem Kerrang, że zespół szykuje coś specjalnego z okazji 20-lecia ich debiutanckiego albumu "Hybrid Theory". Na razie lider Linkin Park nie chciał jednak zdradzać zbyt wielu szczegółów na ten temat.

Linkin Park zamierza świętować 20-lecie Hybrid Theory

Jak czytamy w wywiadzie z Shinodą:

" Naprawdę staraliśmy się odezwać do wszystkich członków naszej "rodziny" i zapytaliśmy się - jak najlepiej możemy świętować taką okazję? Co powinniśmy zrobić? Jak uczcić "Hybrid Theory". Nie wiem, co mam wam powiedzieć. Planujemy fajne rzeczy. Włożyliśmy w to naprawdę dużo pracy - i to nie tylko jako zespół. "

Shinoda następnie pochwalił fanów Linkin Park, nazywając ich niezwykle kreatywnymi. Dlatego też zdradzanie jakichkolwiek szczegółów jest dla niego problematyczne:

" Nasi fani są jedną z najbardziej kreatywnych i aktywnych grup w popkulturze. Dla mnie problemem jest to, że nie mogę zdradzać szczegółów, bo nie chcę psuć niespodzianki. Ale ci najbardziej kreatywni zaczynają sobie wyobrażać świetne rzeczy. Czasami bywa tak, że ich dobre pomysły są zdecydowanie lepsze od naszych i wtedy rodzi się problem (śmiech). "

"Hybrid Theory" zadebiutowało w październiku 2000 roku i wybiło Linkin Park na szczyty popularności w erze nu-metalu. To właśnie na tym albumie znalazły się przeboje pokroju "In The End", "One Step Closer", "Crawling", czy "Papercut":