Z okazji 20. rocznicy ukazania się debiutanckiej płyty "Hybrid Theory", Linkin Park udostępnił nigdy wcześniej niepublikowane wideo ukazujące nagrania klipu do "One Step Closer". Dzięki archiwalnym materiałom możemy zobaczyć młodego Chestera Benningtona. Wokalistka wówczas wyznał, że zajmuje się muzyką od 13. roku życia i w końcu trafił na odpowiednie osoby, z którymi może tworzyć dobrą muzykę.

Linkin Park udostępnił wcześniej niepublikowany materiał z nagrań do klipu "One Step Closer"

Album "Hybrid Theory" ukazał się w 24 października 2000 roku i odniósł ogromny komercyjny sukces wskakując na 16. miejsce listy Billboardu. To właśnie na tej płycie pojawiły się takie hity, jak "In The End", "Crawling", "Papercut" czy właśnie "One Step Closer". Zobaczcie, jak powstawał klip do tego singla oraz posłuchajcie wypowiedzi muzyków na temat kawałka:

Najlepszy utwór z "Hybrid Theory" Linkin Park to: Papercut One Step Closer With You Points of Authority Crawling Runaway By Myself In The End A Place for My Head Forgotten Cure for the Itch Pushing Me Away

Utwór "One Step Closer" pojawił się na 75. pozycji na liście Billboard w Ameryce wytyczając drogę do sukcesu "Hybrid Theory". W sumie sprzedano 27 milionów sztuk albumu i tym samym jest to najlepiej sprzedający się rockowy album w XXI wieku. Zapewne Linkin Park nagrywając krążek nie zdawał sobie sprawy, że ten materiał trafi do tylu młodych ludzi, którzy pokochają zespół na wiele lat.

Zobacz także: Chester Bennington załamał się negatywnymi ocenami płyty "One More Light". Hejt doprowadził go do samobójstwa?