23 kwietnia 2021 ukazała się solowa płyta Tomasza "Lipy" Lipnickiego. "Dźwięki słowa" zapowiedziano jako muzyka bez granic i teksty znad krawędzi, zabawa nutami, brzmieniami i słowem. Niestety płyta nie narobiła szumu w przemyśle, zresztą nie od dziś wiadomo, że albumy coraz gorzej się sprzedają - większość wybiera mimo wszystko streaming. Lipa opublikował post na swoich social mediach narzekając na fanów, którzy nie kupują jego nowej płyty.

We wpisie na Facebooku muzyk wyznał, że czuje gorycz z powodu słabej sprzedaży jego albumu. Wyznał, że wydano 3 tys. egzemplarzy płyt, ale nie sprzedała się nawet połowa, przez co nie zwróciły się koszta wyprodukowania krążka.

Do brzegu…sprzedało się 1141 egzemplarzy. Kłaniam się Wam do samej ziemi.

Jak wiecie wydałem w marcu płytę solową „ Dźwięki słowa”. Znając swoje miejsce oraz pozycję na rynku postanowiliśmy z wydawcą wyprodukować 3000 egzemplarzy by sprzedaż pokryła produkcję. Nie zarobiła, bo produkt niszowy, ale by choć zwróciła koszta poniesione, głównie studia i reżysera.

Lipa jest zdziwiony, że chociaż sporo osób obserwuje jego profil, to sprzedaż jest bardzo słaba:

Stronę obserwuje ponad 13 tysia ludzi. Zachodzi pytanie…po c*uj? Dziękuję bardzo i tych obserwujących, po to by nie kupić muzyki z której żyję, zwłaszcza w nielekkim dla twórców czasie pandemii, bardzo proszę o zaprzestanie i nie tworzenie złudzenia, którym się kierowałem licząc na to, że chcecie tego co tworzę.