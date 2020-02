Lublin żegna Romualda Lipkę. Z ratusza wybrzmiał utwór "Jolka, Jolka pamiętasz" [WIDEO]

6 lutego 2020 roku zmarł Romuald Lipko. Muzyk przez lata był członkiem legendarnej rockowej Budki Suflera. Artysta skomponował szereg hitów, które miały duży wpływ na rozwój polskiej muzyki. Lipko od miesięcy chorował na nowotwór wątroby. Zmarł z powodu choroby w wieku 69 lat.

Kiedy w sieci pojawiła się informacja o śmierci artysty, zaczęli opłakiwać go koledzy z branży. Większość zarówno jego przyjaciół jak i fanów miało nadzieję, że muzyk wyjdzie obronną ręką z choroby. Niestety stało się inaczej. Hołd muzykowi oddało również miasto Lublin, w którym się urodził.

Prezydent Krzysztof Żuk opuścił flagę do połowy masztu na znak żałoby po śmierci współzałożyciela i lidera Budki Suflera, Romualda Lipki. Następnie trębacz odegrał hejnał Lublina, jednak na tym nie skończył się jego występ.

Tym razem muzyk dodał do wykonania przebój "Jolka, Jolka pamiętasz", jeden z największych hitów, jakie skomponował zmarły artysta. Pod ratusz przyszli mieszkańcy, którzy ze wzruszeniem wspominali członka Budki Suflera. W rozmowie z Dziennikiem Wschodnim, jedna z lublinianek wyznała:

"

Romka poznałam przez moją koleżankę, u której pod balkonem na ul. Konopnickiej stał i śpiewał piosenki. To było jakoś na początku lat 70-tych. I po wielu latach szłyśmy tu przy Hotelu Europa, a Romek nadjechał czerwonym samochodem. Stanął i mówi: cześć Elżbieta! Po tylu latach! Sława go nie zmieniła. To był przesympatyczny człowiek, duża strata dla muzyki i dla wszystkich. Bardzo mi żal, że tak szybko odszedł. "