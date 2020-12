Luxtorpeda zaprasza na dwa koncerty online. Ułóż własną setlistę [DATA, GODZINA]

1 października 2020 ukazał się na rynku najnowszy album Luxtorpedy, "Anno Domini MMXX". Krążek ten zawędrował na sam szczyt zestawienia listy OLiS. Formacja kazała czekać swoim fanom na nowy krążek aż 4 lata.

Zespół miał wyruszyć w trasę, by promować wydawnictwo na koncertach, jednak ich plany pokrzyżowała trwająca nadal pandemia koronawirusa. 12 grudnia 2020 zespół miał pojawić się w Krakowie, jednak również i ten koncert został przeniesiony na inną datę. Organizatorzy nie dali jednak za wygraną i postanowili zorganizować aż dwa koncerty.

To będzie wyjątkowe zakończenie bardzo nietypowego roku. Galicja Productions wraca w grudniu do grania koncertów, chociaż będą to koncerty do.. pustej sali. Publiczność będzie mogła uczestniczyć w imprezie wyłacznie za pośrednictwem Internetu. Pierwszy koncert online odbędzie się już w ten piątek (11.12.2020). Zobaczymy na nim grupę Happysad. W sobotę i niedzielę (12 i 13 grudnia 2020) zagra dla Was Luxtorpeda. Bądźcie z nami w ten weekend!