Łydka Grubasa prezentuje nowy, szalony teledysk. O czym opowiada "Pinokio"? [WIDEO]

Łydka Grubasa to zespół, który ciężko jednoznacznie zakwalifikować. Muzycznie stanowi wypadkową wszelkich gatunków rockowych, wymieszanych często w karkołomnych konfiguracjach.

Zespół Łydka Grubasa zaprasza na premierę swojego teledysku. "Pinokio" to rezultat szybkiej sesji studyjnej, którą Łydka odbyła pod koniec zeszłego roku. W jej trakcie panowie z zespołu zarejestrowali trzy piosenki, z których pierwszą właśnie prezentują swoim fanom.

Podczas obserwacji tego, co dzieje się w Polsce i na świecie, urosło w nas sporo ciśnienia. Przekuliśmy tę parę w dźwięk. Wyszło na tyle dobrze, że zameldowaliśmy się w studiu Hertz. Rezultat jest ostry i bezkompromisowy. Namnożyło nam się Pinokiów z coraz dłuższymi nochalami, które z każdym dniem bardziej zasłaniają nam prawdę. Nie lubimy być tymi nosami poszturchiwani, stąd i pomysł na kawałek. Teledysk jest minimalistyczny, ale bardzo dynamiczny – zapraszamy do oglądania, będzie zaskoczenie.

- mówi Bartosz "Hipis" Krusznicki, wokalista.

Bardzo nas cieszy, że kultura ma szansę wrócić do działania na tyle, na ile to możliwe. Chociaż nie jest łatwo, organizujemy koncerty na 50% publiczności, z zachowaniem reżimu sanitarnego. Branża jest w rozsypce i dużo czasu zajmie poskładanie wszystkiego do kupy, ale Łydka jest już gotowa na głośne, donośne granie. Mamy wielką nadzieję na powrót do koncertowania i na to, że nie będziemy musieli nic odwoływać w ostatniej chwili. Liczymy też na wsparcie Publiczności, która, jak widzimy po sprzedaży biletów, jest głodna koncertów, i którą serdecznie zapraszamy na nasze występy. Zapewniamy, że będzie bardzo miło, ale i bezpiecznie.