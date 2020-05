Łydka Grubasa prezentuje singiel i teledysk nagrany wspólnie z fanami [WIDEO]

W połowie lutego 2020 roku wystartowała najnowsza trasa zespołu Łydka Grubasa, która miała trwać końca sezonu letniego. Jeden z najbardziej popularnych i kochanych przez fanów zespołów na polskiej scenie muzycznej zmuszony był jednak do jej przerwania.

Łydka Grubasa jako jeden z pierwszych polskich zespołów postanowił zorganizować dla swoich fanów koncert online. Zgodnie z zapowiedziami, do występu na żywo doszło za pośrednictwem serwisu YouTube. Niestety show Hipisa i spółki został przerwany przez Policję.

Jednak grupa, zmuszona do odwołania wiosennej trasy nie próżnuje. Poza organizacją koncertów online członkowie grupy znaleźli czas i siłę, żeby skomponować i nagrać nowy utwór specjalny, zatytułowany "R jak Rozlewam". Jego premiera odbyła się 1 maja 2020.

Pierwotnie miał to być kawałek o imprezowych wpadkach, ale wybuch pandemii skłonił nas do zmiany koncepcji, przez coutwór podążył inną ścieżką i nabrał soczystszego wymiaru. Połączenie bitu latino z gangsta rapem i gitarami może wydawać się karkołomne, ale nie takie klimaty zdarzało nam się sklejać. A co do przekazu - imprezowe panaceum wpisane jest w naszą kulturę mocniej, niż nam się wydaje. Może mikroba nie niszczy, ale na ból duszy wywołany wszechobecną paranoją obserwowaną przez nas każdego dnia, pomaga. Oczywiście stosujcie z głową i umiarem! "