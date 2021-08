Måneskin zagrał piosenkę Billie Eilish. Jak wypadli muzycy w "Bury a Friend"? [WIDEO]

Włoski, rockowy zespół Måneskin, który został zwycięzcą Eurowizji w Rotterdamie, wywołał już nie jeden skandal. Tuż po zakończeniu imprezy wybuchł kapeli zarzucono przyjmowanie narkotyków na backstage'u. Okazało się, że tna obecność narkotyków był negatywny. Miesiąc po wydarzeniu pojawiły się kolejne kontrowersje wokół kapeli. Måneskin zarzucono stworzenie plagiatu. Zwycięski utwór "Zitti e buoni" ma być podobny do piosenki "You want it, you’ve got it" holenderskiego zespołu The Vendettas. Utwór powstał w 1994 roku. Od wielu miesięcy grupa nie schodzi z pierwszych stron gazet, a serwisy internetowe wręcz prześcigają się relacjonując poczynania muzyków.

Posłuchaj jak brzmi Måneskin w utworze Billie Eilish "Bury a Friend"

Muzycy słyną z coverowania znanych utworów. Zaskakujące wersje wielkich przebojów w zupełnie nowych aranżacjach prezentują często podczas swoich występów na żywo

Tym razem Maneskin, stworzył własną, rockową wersję piosenki Billie Eilish "Bury a Friend". Piosenka została zaprezentowana podczas festiwalu Ronquières Festival w Belgii.

Oglądaj

Zgromadzeni na koncercie fani byli zachwyceni nową interpretacją tego utworu. A Wam jak się podoba?

