Macaulay Culkin opowiedział po latach o swojej przyjaźni z Michaelem Jacksonem

Macaulay Culkin znany z kultowego filmu świątecznego "Kevin sam w domu" przyjaźnił się z Michaelem Jacksonem w wieku 9 lat. Aktor był jednym z młodych chłopców, z którymi Król Popu utrzymywał bardzo bliski kontakt i wielokrotnie zapraszał do swojej posiadłości.

W 2003 roku Culkin zeznał w procesie, że Jackson jest niewinny postawionym mu zarzutom. Muzyk odpowiadał przed sądem za molestowanie seksualne nieletnich, jednak aktor zeznał, że oskarżenia są "absolutnie śmieszne". Po premierze filmu "Leaving Neverland" wątpliwości wobec Jackosna powróciły.

Culkin ponownie wstawił się w wywiadach za swoim przyjacielem. Podkreślił, że żadna z historii opowiedzianej w produkcji HBO nie powtórzyła się w jego przypadku.

W jednym z ostatnich wywiadów dla "Esquire", aktor po raz kolejny obronił Michaela Jacksona:

"

Facet odszedł. Jeśli mógłby istnieć dobry moment na wyjawienie jakichś szczegółów, to trwa on teraz. Gdybym miał coś do powiedzienia, zrobiłbym to bez wahania. Ale nie zrobię, bo nic złego nie miało miejsca. "