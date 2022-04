Machine Gun Kelly kompletnie zmasakrował "Aerials" System of a Down [WIDEO]

Machine Gun Kelly pcha się do świata rock and rolla drzwiami i oknami. Niedawno wydał kolejny "pop punkowy" album "Mainstream Sellout", a teraz zagrał cover "Aerials" SOAD-u.

Machine Gun Kelly zmasakrował Aerials SOAD-u

Podejmowanie się coverowania System of a Down to nie jest łatwa sprawa. Ich muzyka i wokale są na tyle charakterystyczne/specyficzne, że trudno jest zrobić dobrze brzmiącą wersję ich utworów, nawet jeżeli jest się bardzo utalentowanym artystą. A co dopiero jak jest się Machine Gun Kellym.

Tak, raper/punkowiec postanowił oddać hołd System of a Down podczas niedawnej wizyty u Howarda Sterna, gdzie promował swój najnowszy krążek "Mainstream Sellout". Wiecie, chwała mu za to, mnóstwo fanów MGK-a prawdopodobnie nigdy nie słyszało "Aerials", więc promowanie takiego klasyka wśród młodszych odbiorców to dobry pomysł. Tylko niestety, jak to często bywa, zawiodło wykonanie.

I też nie chcemy być zwykłymi hejterami - MGK ma na koncie dużo dobrych kawałków ("Wild Boy", "See My Tears", "Swing Life Away", "Alone"), a także posiada charakterystyczny głos z ciekawą barwą. Tylko niestety nie ma zbyt dobrego warsztatu, jego śpiew kuleje i branie na warsztat tak trudnego kawałka jak "Aerials" jest po prostu artystycznym samobójstwem, które usłyszeć możecie poniżej:

Oglądaj

Kelly oczywiście często odpowiada na zaczepki ze strony słuchaczy i dziennikarzy, którzy podobnie jak my krytykują go za jego nową muzykę. MGK przyjmuje (co całkowicie zrozumiałe) postawę defensywną, twierdząc, że przecież on 10 lat temu występował na Warped Tour, więc od zawsze był obecny w środowisku rockowym i dla niego to żadna zmiana.

Tylko to nie o to tutaj chodzi - tego nikt nie kwestionuje, bo to są zwyczajne fakty. MGK zawsze inspirował się spuścizną kulturową rocka, nawiązywał do wykonawców w swoich kawałkach, ale był popularny dlatego, że robił dobrą muzykę. A teraz po prostu robi średnią w porywach do słabej. Zresztą porównajcie sami:

Oglądaj