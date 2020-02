Machine Head opublikował "antywalentynkowy singiel". Posłuchajcie "Circle The Drain"

Machine Head kilka miesięcy temu zażenował świat singlem "Do or Die", który powszechnie był uważany za raczej słaby. Sama warstwa muzyczna nie była wcale zła, ale lirycznie utwór brzmiał, jakby został napisany przez wyjątkowo zdenerwowanego 15-latka. Zespół (a właściwie Robb Flynn) został za niego skrytykowany, ale przez ponad 25 lat działalności w świecie muzyki można się do negatywnych głosów przyzwyczaić.

Machine Head powraca z nowym singlem

Na szczęście "Do or Die" było dziwnym wypadkiem przy pracy, ponieważ Machine Head udostępniło w Walentynki utwór "Circle the Drain". Flynn określa piosenkę "antywalentynkową", ponieważ opowiada o rozpadzie bliskich przyjaźni oraz związków. Posłuchajcie sami:

Jak opisuje utwór sam Robb Flynn:

" Utwór został zainspirowany przez mojego znajomego, który powrócił z Afganistanu tylko po to, by niedługo potem rozstać się z dziewczyną. Ona nie była wierna, a potem była przekonana, że to on ją zdradzał, co doprowadziło go do szału. Spotkaliśmy się przypadkiem w Walentynki i powiedział do mnie słowa "oni byli tylko na wykończeniu" ("They were just circling the drain"). Kilka dni później użyłem jej w piosence, nad którą pracowałem. "

Zespół postanowił w ramach jubileuszowej trasy koncertować z członkami z oryginalnej formacji: Loganem Maderem i Chrisem Kontosem. Panowie świętowali przez cały 2019 rok 25-lecie swojego debiutanckiego krążka "Burn My Eyes". Do kapeli w tym czasie dołączył również Wacław Vogg z Decapitated, z którym muzycy nagrali nowy singiel "Do or Die".