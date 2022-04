Machine Head wydał brutalny singiel i zapowiedział nowy, koncepcyjny album [WIDEO]

Od ostatniego pełnoprawnego albumu Machine Head minęły prawie 4 lata. Teraz grupa zapowiedziała nowy krążek - ten nosi tytuł "Of Kingdom and Crown". Posłuchajcie singla zapowiadającego wydawnictwo.

Machine Head wydał singiel i zapowiedział nowy album

Jakiś czas temu Machine Head potwierdził, że zakończył prace nad nowym albumem. Teraz grupa wyjawiła pierwsze szczegóły dotyczące krążka, a także przy okazji w sieci zadebiutował brutalny singiel "Choke on the Ashes of Your Hate", który jest 4-minutowym muzycznym laniem.

Wideo możecie zobaczyć poniżej:

Oglądaj

Jubileuszowy, 10. krążek w dyskografii Machine Head będzie nosił tytuł "Of Kingdom and Crown" i zadebiutuje dopiero 26 sierpnia 2022 roku za pośrednictwem Nuclear Blast Records. Album już trafił do przedsprzedaży i pojawi się na nim m.in. wydany w 2020 roku singiel "My Hands Are Empty".

Co ciekawe, "Of Kingdom and Crown" jest albumem koncepcyjnym i opowie nam historie dwóch tragicznych protagonistów - Aresa i Erosa (czytanych kolejno jako Aries i Arrows). Obaj panowie tracą bardzo bliskie osoby (jeden miłość życia, drugi matkę) i od tamtego czasu zaczynają swoją krucjatę przeciwko osobom, które ich zdaniem są odpowiedzialne za śmierć kobiet.

Frontman zespołu Robb Flynn wyjawił w oświadczeniu prasowym, że koncept stojący za albumem został zainspirowany anime "Attack on Titan", które przez jego nastoletnich synów zaczęła oglądać cała rodzina:

Dzięki moim nastoletnim synom, nasza cała rodzina ma teraz obsesję na punkcie anime "Attack on Titan". Koncept tego albumu jest inspirowany serialem - obie opowieści nie mają "dobrych" i "złych" postaci, obaj protagoniści uważają, że robią słuszne rzeczy w dobrej sprawie, ale tak naprawdę to popełniają przeokropne przestępstwa.

Tak prezentuje się tracklista albumu, na którym znajdą się już kawałki, które słyszeliśmy wcześniej (wspomniane "My Hands Are Empty", czy kolejne "Arrows In Words From The Sky"):