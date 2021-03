Maciej Maleńczuk w nietypowym duecie. Muzyk nagrał utwór z Nataszą Urbańską [WIDEO]

Natasza Urbańska od 1993 roku jest związana z teatrem muzycznym Studio Buffo. Jednak artystka próbuje swoich sił także jako aktorka filmowa i serialowa. W 2014 roku zaskoczyła słuchaczy singlem "Rolowanie", który promował jej drugą płytę. Zarówno klip jak i sama kompozycja była ostro krytykowana przez recenzentów i fanów artystki.

Maciej Maleńczuk i Natasza Urbańska w utworze "Psie Łzy"

Teraz Urbańska powraca odmieniona z trzecim krążkiem, który również może zaskoczyć niejednego odbiorcę. Tym razem piosenkarka postawiła na nieco subtelniejszy i bardziej minimalistyczny przekaz niż nowomowa i taniec z umywalką, które pamiętamy sprzed 7 lat.

Trzeci singiel promujący nowe wydawnictwo Urbańskiej to "Psie łzy". Tekst do piosenki napisał sam Maciej Maleńczuk, który występuje w klipie do utworu i śpiewa w nim swoje zwrotki. Za czarno-biały teledysk w retro klimacie odpowiada Maciej Nowak.

Efekt pracy zaskakującego duetu możecie zobaczyć poniżej:

Oglądaj

Jak głosi oficjalna zapowiedź krążka Nataszy Urbańskiej, artystka wyda płytę własnym sumptem. Piosenkarka, chcąc zostać niezależna, będzie swoim wydawcą i współtwórcą muzyki.