Maciej Wacław nie żyje. Wokalista i gitarzysta grupy Schizma miał 51 lat

Maciej "Schizmax" Wacław był wokalistą i gitarzystą od lat związanym z polską sceną niezależną. Grał w punkowych formacjach takich jak Schizma, The Cuffs czy 666 Aniołów. Miał 51 lat.

O śmierci muzyka poinformowali jego koledzy z grupy Schizma. Podkreślili, że przez kilkanaście lat artysta był trzonem zespołu i twórcą wielu utworów kapeli.

Śmierć artysty potwierdzili także muzycy Unbeaten.

Dotarła do nas tragiczna wiadomość o śmierci naszego przyjaciela Macieja SchizMaćka od lat związanego silnie z bydgoską sceną hardcore (zespołami Schizma, 666 Aniołów, Old Fashioned, The Cuffs). Maciej był wspaniałym człowiekiem, inspiracją i niezwykle ciepłą osobą. To był zaszczyt dla nas móc dzielić wspólnie te chwile, które były nam dane.

Nigdy o Tobie nie zapomnimy.

Rest In Power