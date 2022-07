Madonna stwierdziła, że sama zrobi swoją biografię, żeby "nie wpaść w ręce mizoginów"

Madonna wyjawiła niedawno, że za jej decyzją o zrobieniu filmu biograficznego samodzielnie stał prosty powód - nie chciała, by jej historia i osoba trafiła "w ręce mizoginów", którzy przejęliby władzę nad projektem.

Niedawno Królowa Popu porozmawiała z portalem Variety na temat tego projektu. W trakcie dyskusji wyjawiła, że jest bardzo zaangażowana w film, bo chciała opowiedzieć o swoim życiu sama:

Miałam naprawdę niezwykłe życie, więc muszę zrobić naprawdę niezwykły film. To też swojego rodzaju przeciwdziałanie mizoginii - wiele osób chciało już zrealizować taką produkcję i większości byli to mizogini. Więc postanowiłam zadziałać na własną rękę i powiedziałam: "Jeżeli ktoś ma zrealizować o mnie film, to będę to ja".