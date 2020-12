Magazyn "Rolling Stone" wybrał najlepsze płyty 2020 roku. Nie zabrakło rockowych gigantów

Trwa grudzień i czas także tych muzycznych podsumowań. Podczas gdy my dopiero myślimy o rankingu najlepszych płyt rockowych i metalowych 2020, magazyn "Rolling Stone" wytypował już swoich faworytów. Jedno z najpopularniejszych i najbardziej prestiżowych mediów muzycznych na świecie wybrało 50 najlepszych płyt mijającego roku. Nie obyło się bez zaskoczeń i rockowych akcentów.

50 najlepszych płyt 2020 według "Rolling Stone"

2020 rok dał nam wszystkim popalić, jednak branżą, która oberwała najbardziej, była między innymi branża muzyczna i eventowa. Brak koncertów, festiwali, spotkań z fanami i głównego dochodu powodowało u twórców złość, smutek i frustrację. Sytuacja sprawiła, że wielu muzyków zyskało czas na tworzenie nowego materiału, który w większości przypadków był znacznie bardziej refleksyjny, stonowany i nostalgiczny. Dobrym przykładem może być tutaj najlepsza płyta roku 2020 według "Rolling Stone" - "Folklore" Tylor Swift. Klimat albumu jest zupełnie inny niż jej poprzedniego krążka, na co na pewno złożyła się nieciekawa atmosfera panująca na całym świecie.

W zestawieniu magazynu nie zabrakło rockowych akcentów. Czwarte miejsce zajęła najnowsza płyta Boba Dylana. Z kolei 6 pozycja należy do świetnego materiału Run the Jewels z mocnym przekazem. Na liście znalazł się także Bruce Springsteen oraz Paul McCartney. Ostatnią piątkę zestawienia rozpoczyna wielki powrót AC/DC i ich "Power Up".

Najlepsze płyty 2020 roku według "Rolling Stone":