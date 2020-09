Majka Jeżowska z nowym wizerunkiem. Chce ostrego rocka i pogo pod sceną

"A ja wolę moją mamę", "Wszystkie dzieci nasze są" czy "Marzenia się spełniają" to hity, które dzieciaki wychowywane w latach 90. znają na pamięć. Majka Jeżowska jako jedna z nielicznych polskich wokalistek kierowała swój repertuar do najmłodszych, jednak po latach przyszedł czas na zmiany.

Majka Jeżowska zmienia wizerunek na rockowy

Wokalistka udzieliła ostatnio wywiadu dla magazynu #HOT. Artystka opowiedziała w krótkiej rozmowie o swoich najbliższych planach oraz o przełomie, jaki po długich latach kariery stanowił dla niej występ w Kostrzynie nad Odrą na Najpiękniejszym Festiwalu Świata. W 2019 roku, Majka wyszła na scenę Pol'and'Rocka i wykonała wraz z zespołem nieśmiertelne hity w nowych, rockowych aranżacjach.

Nagrania z koncertu pod Małą Sceną szybko stały się hitami internetu. Festiwalowicze machali głowami, skakali i tańczyli pogo, jak na rasowym rockowym wydarzeniu. Występ skłonił wokalistkę do refleksji nad swoją muzyczną drogą. Jeżowska wyznała, że zaczynała od bluesa i wydaje jej się, że to najwyższa pora i szansa do odcięcia się od dziecięcej twórczości.

Do tego kroku przyczyniła się również pandemia i brak możliwości grania dla najmłodszych. Zamiast tego Jeżowska już 2 października pojawi się na Letniej Scenie warszawskiego klubu Progresja, który dla fanów rocka i metalu jest kultowym miejscem na polskiej mapie koncertowej. Artystka zapowiada, że postara się odtworzyć klimat z Kostrzyna i liczy na rockowe szaleństwo pod sceną.

Fani Majki mogą się także spodziewać wkrótce całkiem nowego repertuaru. Artystka podkreśliła, że chce grać rocka i widzieć pogo pod sceną podczas jej występów. Zadeklarowała, że pracuje nad piosenkami w całkiem nowym, ostrzejszym stylu.