Måneskin, zwycięzca tegorocznego konkursu Eurowizji i najczęściej odtwarzani artyści w Spotify w Polsce, zaprezentowali nową wersję „I Wanna Be Your Slave” z legendą rocka - Iggy Popem. Jak brzmi ich owoc współpracy?

Maneskin i Iggy Pop nagrali nową wersję "I Wanna Be Your Slave"

Victoria, Damiano, Thomas i Ethan nawiązali współpracę z jednym z najbardziej kultowych nazwisk w historii muzyki. Iggy Pop wraz ze swoim zespołem The Stooges zasłużył sobie na miejsce w Rock & Roll Hall Of Fame, otrzymał również nagrodę Grammy za całokształt twórczości. Muzyk połączył siły z takimi artystami, jak David Bowie, Green Day, Alice Cooper, New Order, czy Queens of the Stone Age.

Jak mówi legenda rocka, „Måneskin dali mu swoją muzyką wielkiego kopa”. Posłuchajcie zatem, jak "I Wanna Be Your Slave" brzmi w nowej wersji:

Oglądaj

Oryginalny wersja utworu jest częścią albumu "Teatro d’ira: Vol. I". Oficjalny teledysk, którego światowa premiera odbyła się na YouTubie 15 lipca zebrał 22 miliony wyświetleń zaledwie w ciągu tygodnia.

Måneskin to pierwszy włoski zespół w historii muzyki, który podbił brytyjskie listy przebojów z dwoma singlami w tym samym czasie. Zespół właśnie ogłosił, że ich pierwsza trasa po kluczowych arenach we Włoszech została w pełni wyprzedana. Latem 2021 i 2022 roku Måneskin wyruszy w trasę koncertową po największych festiwalach muzycznych w Europie. Zespół pojawi się na Open’er Park 2021 już w czwartek 19 sierpnia. Bilety na wydarzenie zostały wyprzedane w kilka minut po ogłoszeniu.