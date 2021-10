Maneskin morduje swojego frontmana w nowym klipie do "Mammamia" [WIDEO]

Maneskin pokazał klip do najnowszego singla "Mammamia" i jak na zespół przystało, nie brakuje ostrych scen, zabójstwa i sporo krwi. Napisany z przymrużeniem oka tekst "Mammamia" opowiada o tym, jak ludzie postrzegają nasze zachowanie, kiedy nasze intencje są zupełne inne. Nowy utwór po raz pierwszy ukazuje ironiczną stronę Maneskin.

Maneskin pokazał klip do singla "Mammamia" [WIDEO]

Wideo do "Maneskin" wyreżyserowane przez Rei Nadal i wyprodukowane przez Prettybird pokazuję zespół wracający z imprezy. Podczas podróży każdy z członków wyobraża sobie w pętli morderstwo na Damiano. Każda wizja dziwnym sposobem kończy się w samochodzie, który jest jedynym prawdziwym obiektem w tym wyimaginowanym świecie.

Sam utwór "Mammamia" bawi się interpretacją faktów i zachowań ludzi, podchodzi do tematu krytycznie i z dystansem. Wideo opowiada o niepowstrzymanej chęci do żartowania z fałszywych oskarżeń, ale z perspektywy relacji między członkami zespołu. To przedstawienie klasycznej rock’n’rollowej kalki, gdzie Victoria, Ethan i Thomas dosłownie chcą się pozbyć swojego aroganckiego frontmana.

Maneskin szybko stał się globalnym fenomenem. Ich utwory "Zitti E Buoni", "I Wanna Be Your Slave" i "Beggin’" sprawiły, że zespół był jednym z najchętniej streamowanych zespół ostatnich miesięcy. Udało im się także zdobyć złote oraz platynowe płyty w wielu europejskich krajach.