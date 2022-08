Maneskin lubi wywoływać kontrowersje i golizna w wykonaniu tego zespołu to nic nowego. W konsekwencji kapela została ocenzurowana, co nie spodobało się niektórym fanom kapeli, którzy oglądali występ grupy na gali MTV Video Music Awards 2022. Dlaczego stacja zdecydowała się nie pokazywać basistki Maneskin?

Maneskin ocenzurowany przez goliznę na scenie. Fani są oburzeni: "Gów*iani mizioginiści!" [WIDEO]

Pod koniec sierpnia w Prudential Center w New Jersey odbyła się gala MTV Video Music Awards 2022. W rolę gospodarzy wcielili się LL Cool J, Nicki Minaj i Jack Harlow. Nie zabrakło również elektryzujących występów, na scenie pokazali się m.in Måneskin i Red Hot Chilli Pepper. Włoski zespół zgarnął statuetkę w kategorii "Najlepszy teledysk alternatywny" za klip "I Wanna Be Your Slave".

Zespół wystąpił podczas gali wykonując najnowszy utwór "Supermodel". Maneskin ma w zwyczaju pojawiać się w kontrowersyjnych strojach i nie inaczej było tym razem. Wokalista Damiano David pojawił się w spodniach, które odsłaniały mu pośladki, natomiast basistka założyła bluzkę, która odsłaniała jedną pierś - miała zasłonięty jedynie sutek. Podczas występu bluzka zsunęła się z jej ciała i odsłoniła drugą pierś. To spowodowało, że kamera nie pokazywała basistki, a publiczność.

Fani jednak byli niezadowoleni z cenzury zwracając uwagę na to, że basistki praktycznie nie ma na nagraniu z występu. Jak podaje portal radiozet.pl, na Twitterze pojawił się nawet komentarz, że to niesprawiedliwe, iż mężczyzna bez koszulki nie jest cenzurowany:

Sprawiedliwość dla Maneskin! Sprawmy, żeby sutki były widoczne! Mężczyzna bez koszuli i z odkrytymi pośladkami jest ok, ale kobiety są cenzurowane. Gów*iani mizioginiści!

Maneskin niedługo otworzy światową trasę „LOUD KIDS TOUR” 31 października wyprzedanym koncertem w Seattle. Trasa liczy ponad 60 koncertów, sprzedano już 500 tysięcy biletów. Jej europejska część rozpocznie się w 2023 roku. 12 maja 2023 Maneskin wystąpi dla polskich fanów na Torwarze - koncert jest wyprzedany.