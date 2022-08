Na ścieżce dźwiękowej do filmu "Elvis" pojawił się utwór nagrany przez Maneskin. Zobaczcie, jak prezentuje się klip do piosenki "If I Can Dream".

Włoski zespół Maneskin opublikował nowy teledysk do singla "If I Can Dream" z filmu "Elvis"- epickiego spektaklu wizjonera Baza Luhrmanna, który bada życie i muzykę Elvisa Presleya (Austin Butler). Centralnym punktem tej historii jest jedna ze znaczących i wpływowych osób w życiu Elvisa, Priscilla Presley (Olivia DeJonge). Zobaczcie, jak prezentuje się najnowszy klip Maneskin.

Maneskin pokazał klip do piosenki z filmu "Elvis". Posłuchaj ballady "If I Can Dream" [WIDEO]

Film "Elvis"zagłębia się w złożoną dynamikę między Elvisem Presleyem a „Pułkownikiem” Tomem Parkerem na przestrzeni ponad 20 lat, od początków Presleya do jego bezprecedensowej sławy, na tle zmieniającego się krajobrazu kulturowego i utraty niewinności w Ameryce. W rolach głównych u boku Butlera i Hanksa zagrali także wielokrotnie nagradzana aktorka Helen Thomson („Top of the Lake: China Girl”, „Rake”) grająca matkę Elvisa, Gladys, Richard Roxburgh („Moulin Rouge!”, „Oddech”, „Przełęcz ocalonych”) w roli ojca Elvisa, Vernona, i DeJonge („Wizyta”, „Stray Dolls”) jako Priscilla.

W teledysku do piosenki "If I Can Dream" pokazano zespół Maneskin, który odwiedza miejsca związane z Elvisem. Nie zabrakło również kadrów z filmu. Zobaczcie, jak prezentuje się ten teledysk:

Oglądaj

Zespół otworzy światową trasę „LOUD KIDS TOUR” 31 października wyprzedanym koncertem w Seattle. Trasa liczy ponad 60 koncertów, sprzedano już 500 tysięcy biletów. Jej europejska część rozpocznie się w 2023 roku. 12 maja Maneskin wystąpi dla polskich fanów na Torwarze - koncert jest wyprzedany.

Po roku sukcesów, z 10 diamentowymi krążkami, 185 platynowymi i 42 złotymi, Maneskin są najczęściej słuchanymi włoskimi artystami na świecie na Spotify. W zeszłym roku podbili Wielką Brytanię przebojami "I Wanna Be Your Slave" i "Beggin’", stając się pierwszym włoskim zespołem, który w tym samym czasie umieścił dwa kawałki w Top 10 w UK.