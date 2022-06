29 czerwca 2022 wystartował Open'er Festival 2022 i pierwszego dnia imprezy na głównej scenie wystąpił Maneskin. Koncert zespołu przyciągnął tłumy pod sceną, a wokalista Damiano David wykrzyczał, że Maneskin powinien być headlinerem koncertu. Nie obyło się też bez małej prowokacji na scenie.

Maneskin prowokuje na Open'er Festival 2022: "Homofobowie to głupie dupki!" [WIDEO]

Już na samym początku koncertu wokalista grupy Maneskin powiedział, że "potrzebują zrobić jedną rzecz" i pocałował perkusistę oraz gitarzystę zespołu wyjaśniając: "Aby przypomnieć homofobom, że są głupimi dupkami". Po tych słowach Maneskin rozpoczął swój występ od "Zitti e buoni", czyli zwycięskiej piosenki z Eurowizji.

Oglądaj

Nie był to pierwszy raz, gdy męska część zespołu tak postąpiła na scenie. Podczas występu Maneskin na festiwalu SuperHit w Sopocie wokalista pocałował gitarzystę, by w ten sposób wesprzeć osóby LGBTQ+.

Pierwszego dnia Open'er Festival na dużej scenie wystąpili również Imagine Dragons, A$AP Rocky oraz Ralph Kaminski. 30 czerwca zagrają m.in. Royal Blood, Glass Animals czy Twenty One Pilots.

Osiągnięcia Maneskin obejmują podwójną nominację do BRIT Awards 2022 dla „Międzynarodowej grupy” i za „Międzynarodową piosenkę”, a także nagrodę MTV European Music Awards za „Best Rock”, pierwszą w historii wygraną dla włoskiego artysty w kategorii międzynarodowej. Ich triumf w Stanach Zjednoczonych był równie imponujący. W ciągu zaledwie 2,5 miesiąca ich wizyty, Måneskin dali przełomowe występy w Bowery Ballroom (NYC) i The Roxy (LA) i otrzymali ogromne wsparcie platform społecznościowych, ogólnokrajowego radia i zaproszenie na otwarcie slotu The Rolling Stones w Las Vegas. Dali także wiele przełomowych występów telewizyjnych, takich jak The Tonight Show, Ellen, The Voice i American Music Awards.