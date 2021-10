Maneskin powrócił z nowym singlem "Mammamia" wyprodukowanym przez Fabrizio Ferraguzzo i Maneskin. Fanów twórczości zespołu nie zdziwi, że piosenka została nagrana na żywo w celu uchwycenia surowych dźwięków.

Maneskin wydał nowy utwór "Mammamia". Czy to będzie kolejny, światowy hit?

Choć "Mammamia" jest utworem rockowym zaczynającym się od mocnego basowego riffu i rytmicznej perkusji, wyróżniają go także taneczne i klubowe wibracje. Napisany z przymrużeniem oka tekst opowiada o tym, jak ludzie postrzegają nasze zachowanie, kiedy nasze intencje są tak naprawdę zupełne inne. Nowy utwór "Mammamia" po raz pierwszy ukazuje ironiczną stronę Maneskin.

Maneskin niedawno ogłosił swoją europejską trasę „LOUD KIDS ON TOUR”, która odbędzie się w lutym i w marcu 2022 roku i obejmie największe europejskie miasta, w tym Warszawę. Cała trasa wyprzedała się w zaledwie 2 godziny.

Måneskin (po duńsku „światło księżyca”) to włoski zespół rockowy, w skład którego wchodzą wokalista Damiano David, basistka Victoria de Angelis, gitarzysta Thomas Raggi i perkusista Ethan Torchio. Młody 4-osobowy zespół szybko stał się światowym fenomenem. Ze swoimi trzema ostatnimi utworami, „Zitti E Buoni", „I Wanna Be Your Slave'' i "Beggin", Måneskin jest jednym z najczęściej odsłuchiwanych artystów na świecie w ciągu ostatnich kilku miesięcy. Na ten moment mogą pochwalić się ponad 3 miliardami streamów.