Zwycięzca Eurowizji 2021, włoski zespół Maneskin, pokazał swój najnowszy klip do singla "I Wanna Be Your Slave". W teledysku kontrastowe postacie mówią o seksualności we wszystkich niuansach… gdzie sprzeczności, które drzemią w każdym z nas sprawiają, że jesteśmy nieperfekcyjnymi, grzeszącymi ludźmi z potrzebą zbawienia.

Golizna i BDSM w nowym klipie Maneskin. Oto teledysk do "I Wanna Be Your Slave" [WIDEO]

Klip został wyreżyserowany przez Simone Bozelliego. Jego wizualna narracja śledzi siłę ludzkich powiązań w sferze impulsów i relacji. Bozzelli wygrał nagrodę podczas 35 Międzynarodowego Tygodnia Krytyki Filmowej w Wenecji z krótkim metrażem „J’Adore”, wyprodukowanym przez Think|Cattleya. W klipie zespół zdecydował się nosić stroje i akcesoria Gucci z najbardziej ikonicznej kolekcji stworzonej przez dyrektora kreatywnego marki – Alessandro Michele.

Zespół Måneskin nie potrzebuje przedstawiania. To fenomen, który podbija listy przebojów na całym świecie. Ich piosenki "Beggin" oraz "I Wanna Be Your Slave” zajmują #1 i #10 miejsce na liście najczęściej odtwarzanych utworów w Spotify na całym świecie. Czy kogoś jeszcze dziwi, że udało im się zebrać ponad 2 miliardy odtworzeń w serwisach streamingowych? Single „I Wanna Be Your Slave" oraz "Zitti E Buoni" zdobyły w Polsce platynowe wyróżnienie. Podobne nagrody spływają z ponad piętnastu innych krajów.