Maneskin śpiewa nad grobem płaczliwą balladę "The Loneliest" [WIDEO]

Od takiej strony nie poznaliście jeszcze Maneskin. Posłuchajcie najnowszego singla zespołu zatytułowanego "The Loneliest".

Maneskin wydał swój długo oczekiwany nowy singiel "The Loneliest". Singiel jest ukoronowaniem owocnego lata, w którym zespół odwiedził festiwale na całym świecie oraz wystąpił na Global Citizen, MTV VMA Awards i nie tylko.

Maneskin z nowym singlem "The Loneliest"

Wychodząc ze swojej strefy komfortu. "The Loneliest" to oda do klasycznych oldschoolowych ballad rockowych. Dzięki głośnym wokalom i eciekawym solówkom doprawionym elegancką delikatnością, singiel ukazuje zespół od jego najbardziej wrażliwej strony. Damiano tak komentuje piosenkę:

Jesteśmy tak podekscytowani, że wszyscy w końcu usłyszycie "The Loneliest"! To osobista piosenka, która wiele dla mnie znaczy, ale mam nadzieję, że wszyscy utożsamicie się z nią na własny sposób. Wczoraj wieczorem daliśmy mały koncert-niespodziankę w Londynie i po raz pierwszy mogliśmy zagrać na żywo "The Loneliest" — wasza reakcja była dla nas bezcenna! Mamy za sobą pracowity rok koncertowania po całym świecie, spotykamy fanów na koncertach i festiwalach, od Japonii po Amerykę, Europę i nie tylko. Nie możemy się doczekać, aby kontynuować trasę i dać wam jeszcze więcej muzyki w 2023 roku.

Posłuchajcie, jak brzmi najnowszy kawałek Maneskina:

Oglądaj

Maneskin wykonał nowy singiel "The Loneliest" dla 500 osób zebranych w klubie The Underworld w Camden w północnym Londynie. Ogłaszając koncert dzień wcześniej za pośrednictwem swoich kanałów społecznościowych, Måneskin dał 45-minutowy set w ciasnym lokalu. Następnie artyści wyszli na ulicę, aby spotkać fanów. Zagrali im wyjątkową wersję "The Loneliest", upewniając się, że fani w klubie i poza nim nigdy nie zapomną tej nocy.

Oglądaj

Na początku minionego tygodnia zespół ujawnił fragment utworu "The Loneliest" na swoim kanale na TikToku, zapraszając fanów do nagrywania swoich wersji lipsync video. Filmy poszczególnych członków zespołu zyskały do tej pory prawie 10 milionów wyświetleń.

Poprzedni singiel "Supermodel" Maneskin przekroczył ostatnio ponad 170 milionów odsłuchów na całym świecie, stał się #1 na liście przebojów Billboardu. Przez wiele tygodni zajmował 1. miejsce w radiu alternatywnym w USA, czyniąc Maneskin jedynym artystą, który osiągnął w nim 1. miejsce z dwiema piosenkami w danym roku. Grupa zdobyła także tegoroczną nagrodę Billboard Music Award za Najlepszą Rockową Piosenkę oraz nagrodę iHeartRadio Music Award dla Najlepszego Nowego Alternatywnego Artysty.

Maneskin otworzy światową trasę "Loud Kids Tour" 31 października wyprzedanym koncertem w Seattle. Trasa liczy ponad 60 koncertów, sprzedano już 500 tysięcy biletów. Jej europejska część rozpocznie się w 2023 roku. 12 maja Maneskin wystąpi dla polskich fanów na Torwarze (koncert jest wyprzedany).