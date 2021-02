Manson skończony? Otóż nie. Muzykowi rośnie sprzedaż i wskaźniki odsłuchów w streamingu

Lista osób oskarżających Marilyna Mansona o nadużycia się wydłuża. Po oświadczeniu Evan Rachel Wood, które pojawiło się w mediach społecznościowych na początku miesiąca, kolejne osoby decydują się na ujawnianie szczegółów znajomości z muzykiem. Co istotne, do tej pory nikt z otoczenia Mansona nie stanął publicznie po jego stronie. Wręcz przeciwnie. Marilyn stracił menadżera, z którym współpracował 25 lat oraz został wyrzucony z wytwórni i obsady dwóch seriali.

Marilyn Manson ze wzrostem sprzedaży i wskaźników streamingu

Okazuje się jednak, że zła sława Mansona nie przekłada się na niechęć słuchaczy. Wręcz przeciwnie. Z listą oskarżających rosną też wskaźniki zainteresowania jego muzyką.

Jak donosi Billboard, statystyki odsłuchań w serwisach streamingowych wzrosły muzykowi o 7 procent. Jeśli chodzi o sprzedaż cyfrową, Manson zanotował 40-procentowy wzrost.

Biuletyn Stream N' Destroy opublikował natomiast informacje o sprzedaży fizycznych kopii ostatniego albumu Mansona "We Are Chaos". Okazuje się, że tutaj również nastąpił skok w sprzedaży. W ciągu tygodnia z 40 egzemplarzy sprzedaż albumu wzrosła do 400.

Przyczyny wzrostu zainteresowania dokonaniami muzycznymi Mansona możemy dopatrywać się w ostatnich wydarzeniach.