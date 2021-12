W mediach niejednokrotnie był poruszany temat muzyków, którzymają bardzo małą emeryturę. Krzysztof Cugowski otrzymuje 570 złotych, zaś emerytura Maryli Rodowicz wynosi 1670 złotych. Przebił ich jednak Marek Piekarczyk, który list z ZUS-u nawet oprawił w ramkę. Ta kwota naprawdę robi wrażenie.

Marek Piekarczyk wyznał, jaką dostanie emeryturę. Kwota robi wrażenie...

Marek Piekarczyk zdaje sobie sprawę, że nie płacąc składek nie może liczyć na porządną emeryturę. W rozmowie z magazynem "Party" muzyk wyznał, ile wynosiłaby jego emerytura, gdyby zdecydował się przestać pracować:

Nigdy nie będę na emeryturze, może dlatego, że nie płacę składek na fundusze emerytalne. Płacę natomiast składki do ZUS. Niedawno dostałem zawiadomienie, że jeśli teraz przeszedłbym na emeryturę, to wypłacano by mi co miesiąc… 7 złotych 77 groszy. Oprawiłem ten list w ramkę i powiesiłem na ścianie.

Całe szczęście Piekarczyk nie ma co narzekać na brak pracy, bo obecnie udziela się w programie "The Voice of Poland", gdzie występuje w roli jurora. Oczywiście wokalista jest cały czas aktywnym muzykiem, chociaż skończył 70 lat.

Na początku 2021 roku Gertruda Uścińska, prezeska ZUS, skomentowała kwestię niskich emerytur znanych artystów w programie "Money. To się liczy". Uważa, że narzekający na emeryturę artyści są sami sobie winni i bezpodstawnie oczerniają ZUS: