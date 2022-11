W talent show "The Voice of Poland" wokaliści śpiewają do odwróconych tyłem jurorów. Muszą ich przekonać swoim głosem, następnie każdy juror kompletuje swój zespół. W wyniku kolejnych etapów grono uczestników mocno się zmniejsza. W ostatnim odcinku programu z drużyny Marka Piekarczyka odpadła wokalistka, a słowa, które skierował w jej stronę juror oburzyły wielu widzów.

Marek Piekarczyk zdenerwował widzów "The Voice": "Odetnijcie się od tego chorego starca"

W ostatnim odcinku "The Voice of Poland" uczestnicy walczyli o przejście do półfinału. W starciu Julii Szarlińskiej i Konrada Baumana przegrała wokalistka, która nie przekonała widowni swoim coverem "I'm Not The Only One" Sama Smitha. Widzów jednak mocno zdenerwowały słowa Marka Piekarczyka, który tak pożegnał Julię:

Moi kochani, obydwoje jesteście świetnymi wokalistami. Konrad, wiesz jak cię cenię, jesteś silny i jednocześnie łagodny. Julia, twój głos jest niebywały, wciąż twierdzę, że jest jeden jedyny na świecie. Jednak myślę, że jesteś za młoda, by dalej iść do bitwy, w której jest tylu mężczyzn. Dlatego biorę Konrada.

Szybko pojawiły się komentarze w stylu:

Szowinistyczny i dyskryminujący tekst Marka zasługuje na sprawę. Żenada... Mam nadzieję, że odetniecie się od tego chorego starca...

Tłumaczenie marka dlaczego nie bierze artysty ze sobą dalej: - tydzień temu: lisa jesteś tutaj gościem wiec nie biorę Cie dalej -dziś: Julia nie biorę cię dalej bo jesteś młodą dziewczyną wiec nie poradzisz sobie wśród silnych mężczyzn

