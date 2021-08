Maria Peszek "J*bie to wszystko" i całuje się z kobietą. Teledysk wywoła skandal? [WIDEO]

Maria Peszek prezentuje szokujące wideo do piosnki "J*bię to wszystko".

Na 10 września 2021 Maria Peszek zapowiedziała premierę swojej najnowszej płyty "Ave Maria". Artystka wypuściła właśnie teledysk do piosenki "J*bię to wszystko". Wideo powstało do trzeciego singla z albumu.

Maria Peszek całuje się z kobietą w klipie "J*bię to wszystko"

Maria Peszek jest znana ze swej bezkompromisowości i odważnego wyrażania poglądów. Autorka przejmujących i bezkompromisowych tekstów poruszających tematy religijności, polskości, tradycyjnych ról społecznych, niejednokrotnie wstrząsających polską opinią publiczną pokazała nowe wideo.

Chciałabym ci kupić wyspę gdzieś na końcu świata wiesz. Bylibyśmy tam we troje, tylko ty i ja i pies

- śpiewa Maria Peszek w "J*bie to wszystko"

Teledysk do "J*bie to wszystko" wyreżyserował Piotra Onopa a wystąpiły w nim Maria Peszek i Marta Malikowska. Jest to trzeci singiel i klip zapowiadający nowy album zatytułowany "Ave Maria", którego premiera zaplanowana jest na 10 września tego roku. Do tej pory Maria ujawniła dwa utwory i klipy – VIRUNGĘ i AVE MARIĘ. Producentem i współautorem muzyki jest Kamil Pater.

