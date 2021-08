Marilyn Manson dołączył na scenie do Kanyego Westa. Po co?

Kanye West miał wydać album "Donda" już dobre kilka tygodni temu. Raper ma jednak tendencję do tego, by udoskonalać swoją pracę do ostatniego możliwego momentu, co często kończy się licznymi obsuwami.

Marilyn Manson dołączył na scenie do Kanyego Westa

Nie inaczej było i tym razem, a "Dondy" jak nie było, tak nie ma. West pracował i pomieszkiwał już na stadionie w Atlancie, gdzie odbyły się dwa widowiskowe odsłuchy jego płyty, a niedawno przeniósł się do swojego rodzinnego Chicago, gdzie 26 sierpnia miało miejsce kolejne listening party krążka "Donda". Po raz kolejny raper postawił na blichtr, nieoczywistą scenografię i plejadę gości, wśród których znaleźli się m.in. Travis Scott, jego (jeszcze) żona Kim Kardashian-West, a także... Marilyn Manson.

Tak, ten sam Marilyn Manson, który od kilku miesięcy jest na świeczniku z powodu oskarżeń i pozwów związanych z jego domniemanymi przestępstwami na tle seksualnym. Ten stanął na "scenie" (która wyglądała raczej jak ganek) obok rapera DaBaby. Ten był natomiast niedawno publicznie krytykowany za homofobicze komentarze w kierunku publiczności na Rolling Loud Festival w Miami.

A obok nich stanął Kanye. Trzeba przyznać, że to dość interesujący tercet:

Przejdźmy zatem do kluczowego pytania w tej sytuacji: dlaczego? DaBaby gościnnie wystąpił na tym albumie, więc tutaj akurat sprawa jest zrozumiała. Ale Manson (przynajmniej oficjalnie) nie miał z "Dondą" absolutnie nic wspólnego.

I chociaż i West, i Manson lubią szokować, to zwykle mają na to zupełnie inne sposoby. Dodajmy do tego fakt, że nowy krążek Kanyego jest przepełniony tekstami o wierze w Boga i o tym, jak ważnym elementem życia Westa jest religia. A chyba wszyscy wiemy, jaki do tego stosunek ma Manson. Dlatego to wszystko możemy podsumować tylko jak w tweecie wyżej: WTF?

Może Marilyn Manson dogra jakiś refren albo zwrotkę na "Dondę"? Damy wam znać, jak będziemy wiedzieli.