Marilyn Manson groził, że zgwałci 8-letniego chłopca? Nowe oskarżenia byłej partnerki muzyka

Evan Rachel Woods twierdzi, że Marilyn Manson groził, iż skrzywdzi jej 8-letniego syna. Kobieta przeprowadziła się i wynajęła ochronę, by chronić chłopca.

Marilyn Manson został oskarżony przez wiele byłych partnerek o psychiczne i fizyczne znęcanie się. Do jego rzekomych ofiar należą gwiazda "Gry o Tron" czy Ashley Morgan Smithline. Co rusz pojawiają się kolejne szokujące zeznania kobiet dotyczące ich relacji z muzykiem. Dziennikarze dotarli do zeznań aktorki Evan Rachel Woods, które mogą wywołać kolejny skandal.

Marilyn Manson chciał zgwałcić 8-letniego chłopca? Nowe oskarżenia byłej partnerki muzyka

Evan Rachel Wood zaczęła się spotykać z Marilynem Mansonem, gdy miała 18 lat. Muzyk był od niej 20 lat starszy. W 2010 roku doszło do zaręczyn, ale niedługo po tym para ze sobą zerwała. Po latach aktorka oskarżyła Mansona o przemoc fizyczną i psychiczną, po czym inne kobiety postanowiły również złożyć pozwy do sądu przeciwko wokaliście.

"Daily Mail" ujawnił zeznania Evan Rachel Wood. Kobieta twierdzi, że Marilyn Manson groził jej, iż zgwałci jej 8-letniego syna. Z powody tych gróźb aktorka razem z synem przeprowadziła się. Co więcej wynajęła dodatkową ochronę i zamontowała w domu kuloodporne szyby. Informacje pochodzą z zeznań kobiety, które złożyła w sprawie przeciw jej byłemu mężowi. Jamie Bella ożenił się z aktorką w 2012 roku, rok później urodził się ich syn.