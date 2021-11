Marilyn Manson i Louis C.K. są nominowani do Grammy. Szef akademii broni decyzji

Niedawno poznaliśmy nominowanych do nagród Grammy - wśród nich znaleźli się m.in. Marilyn Manson oraz Louis C.K. Obaj panowie byli oskarżeni o molestowanie i przestępstwa na tle seksualnym.

Marilyn Manson i Louis C.K. nominowani do Grammy

Marilyn Manson został nominowany do Albumu Roku za udział w albumie "DONDA" Kanyego Westa - artysta wystąpił gościnnie w kawałku "Jail pt 2" oraz pomógł napisać obydwie części tego kawałka, co czyni go współautorem krążka Kanye. Louis C.K. jest natomiast nominowany w kategorii Albumu Komediowego za "Sincerely Louis C.K." z 2020 roku.

Na temat tych nominacji wypowiedział się Harvey Mason Jr., szef akademii fonograficznej w rozmowie z The Wrap:

Nie będziemy ograniczali liczby osób, które mogą podesłać swój materiał do rozpatrzenia. Nie będziemy patrzyli na ich historię, ich historię kryminalną, tylko na na legalność wobec naszych zasad. Patrzymy, czy zgadzają się daty i inne takie rzeczy. Jeśli tak, to mogą zgłaszać swoje albumy.

Następnie dodał:

Co możemy kontrolować, to nasze sceny, nasze koncerty, nasze wydarzenia i nasze czerwone dywany. Zobaczymy, kto będzie chciał wziąć udział w tych zabawach i ustalimy wszystko, kiedy będzie bliżej show. Ale nie będziemy kontrolowali lub odbierali ludziom możliwości zgłaszania swoich prac do rozpatrzenia.

Louis C.K. powoli wraca do życia publicznego, występów i nawet żartuje z sytuacji z 2017 roku, kiedy został publicznie oskarżony o molestowanie seksualne. Komik szybko wyjaśnił, że niektóre doniesienia są prawdziwe, przeprosił za nie i wycofał się z uprawiania zawodu na kilka miesięcy.

Manson jest w sytuacji zgoła innej - przeciwko niemu do sądu wpłynęło kilka pozwów, a on sam został oskarżony o dużo poważniejsze przewinienia. Artysta jednak nie wycofał się z życia publicznego i kilkukrotnie mogliśmy go widzieć na imprezach organizowanych w ciągu ostatnich miesięcy przez Westa - pojawił się chociażby na listening party wspomnianego krążka "DONDA" w Chicago.

Rozdanie Grammy odbędzie się już 31 stycznia 2022 roku.