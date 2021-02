Marilyn Manson odpowiedział na oskarżenia: "To okropne zniekształcenie rzeczywistości"

Byłe partnerki Marilyna Mansona oskarżyły wokalistę o znęcanie się nad nimi i inne nadużycia. Artysta odniósł się do zarzutów z ich strony w oficjalnym oświadczeniu.

Marilyn Manson odpowiedział na oskarżenia

W poniedziałek 1 lutego Evan Rachel Wood wyjawiła, że jej oprawcą sprzed kilku lat jest Brian Warner, znany szerzej jako Marilyn Manson. Aktorka napisała, że Manson dopuścił się wobec niej child groomingu, "wyprał jej mózg", a także szantażował ją i zmuszał do bycia posłuszną.

Gwiazda "Westworld" udostępniła na swoim Instagramie również oświadczenia 4 innych kobiet, które przebywały w związku z Mansonem. Każda z nich jasno stwierdziła, że "Manson powinien zostać ukarany za swoje czyny", oskarżając go o m.in. "podniecanie się rujnowaniem życia innych". Wood, Gabriella, Walters, McNeilly i Morgan wyjaśniły, że nie mogły już dłużej siedzieć cicho i pozwalać na to, by "Manson nadal mógł się czuć bezkarny".

Wokalista po kilku godzinach od opublikowania powyższych oświadczeń postanowił na nie odpowiedzieć. Marilyn Manson opublikował na swoim Instagramie krótką odpowiedź, w której zaznaczył, że jego życie i sztuka była wielokrotnie "magnesem na kontrowersje", zaś słowa kobiet są według niego "okropnym zniekształceniem rzeczywistości".

Manson zaznaczył, że jego intymne relacje zawsze były "za zgodą myślących podobnie partnerów". Poniżej jego pełne oświadczenie:

Oczywiście moje życie i moja sztuka od dawna są magnesem na kontrowersje, ale te ostatnie doniesienia są okropnym zniekształceniem rzeczywistości. Moje relacje intymne zawsze były za zgodą myślących podobnie do mnie partnerów. Niezależnie od tego, jak - i dlaczego - inni próbują przekłamywać przeszłość, taka jest prawda.

Marilyn Manson w wyniku oskarżeń został wyrzucony z wytwórni Loma Vista Recordings, a także usunięty z obsady serialu "American Gods".