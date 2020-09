Marilyn Manson podzielił się singlem "Don't Chase The Dead". Utwór spodoba się fanom Davida Bowiego

Nowa płyta Marilyna Mansona zbliża się wielkimi krokami. Album "We Are Chaos" trafi na sklepowe półki 11 września 2020 i dotychczas poznaliśmy tytułowy singiel. Wraz ze zbliżającą się premierą, artysta postanowił odkryć przed nami kolejne karty i zaprezentował singiel "Don't Chase The Dead".

Marilyn Manson zaprezentował nowy singiel "Don't Chase The Dead" inspirowany twórczością Davida Bowiego

Muzyk nigdy nie krył swojej fascynacji twórczością Davida Bowiego, a najnowszy singiel bardzo nawiązuje do berlińskiego okresu w twórczości Bowiego. Natomiast fanom gothic rocka kawałek "Don't Chase The Dead" może również skojarzyć się z muzyką The Sisters of Mercy. Posłuchajcie, jak brzmi nowy utwór Marilyna Mansona:

Najnowszy krążek będzie następcą dobrze przyjętego albumu "Heaven Upside Down" z 2017 roku. Sprawdźcie, jakie jeszcze kawałki pojawią się na nowej płycie:

Marilyn Manson "We Are Chaos": Tracklista

1. Red Black And Blue

2. We Are Chaos

3. Don’t Chase The Dead

4. Paint You With My Love

5. Half-Way & One Step Forward

6. Infinite Darkness

7. Perfume

8. Keep My Head Together

9. Solve Coagula

10. Broken Needle

