Marilyn Manson powraca z singlem "We Are Chaos". Posłuchajcie kawałka

Marilyn Manson niedawno ogłosił, że współpracował z raperem ASAP-em Fergiem, a teraz wydał swój własny singiel "We Are Chaos". Kawałek był zapowiadany tajemniczym zwiastunem zachęcającym nas do "przygotowania się" w różnych językach świata. Manson przed premierą zaprezentował również okładkę, która bardzo pasuje stylistycznie do wcześniejszej twórczości autora.

Marilyn Manson powraca z nowym singlem

Teraz nadszedł czas na premierę "We Are Chaos" - punkt o 18:00 czasu polskiego w sieci pojawił się klip do nowego utworu Marilyna Mansona. Wokalista utrzymał swoją wysoką formę znaną ze swoich dwóch poprzednich albumów, czyli "The Pale Emperor" i "Heaven Upside Down" z 2015 i 2017 roku:

Tak za to prezentuje się okładka "We Are Chaos":

Singiel promuje krążek o tym samym tytule. Manson nie zdradził zbyt dużo informacji na temat swojego nowego wydawnictwa, ale wiemy, że "We Are Chaos" trafi do sprzedaży już 11 września 2020 roku.