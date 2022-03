Marilyn Manson pozwał Evan Rachel Wood o zniesławienie i sfałszowanie dowodów

Marilyn Manson postanowił pozwać Evan Rachel Wood. Aktorka oskarżyła go o wiele przestępstw natury seksualnej, znęcanie się fizyczne i psychiczne, czy grooming. Manson początkowo wystosowywał oświadczenia, w którym podważał jej słowa, a teraz postanowił oskarżyć ją o zniesławienie, a także fałszowanie dowodów - w tym listu od agenta CIA.

Sprawa wpłynęła już do Sądu Najwyższego w Los Angeles i jak czytamy w pozwie złożonym przez Mansona i jego reprezentantów:

Ta akcja wynika z bezpodstawnych i nielegalnych aktów dokonanych przez Evan Rachel Wood i jej partnerkę Ashley Gore/Illma Gore, które miały na celu pokazać Briana Warnera/Marilyna Mansona jako gwałciciela, stręczyciela - coś, co kompletnie zniszczyło pełną sukcesów karierę Mansona w muzyce, telewizji i filmach.

Pozew ma trafić przed ławę przysięgłych. W nim, Manson i jego prawnicy oskarżają Wood i Gore o włamanie się do komputerów Mansona i "tworzenie fikcyjnego konta e-mail, z którego tworzyły dowody przeciwko Mansonowi".

Kolejne oskarżenia są równie ciężkie - według nich, Wood i Gore podszywały się pod agenta Federal Bureau of Investigation w celu tworzenia fikcyjnych historii o tym, że domniemane ofiary Warnera były w niebezpieczeństwie.

Jak w rozmowie z Deadline wyjawił główny prawnik Mansona, Howard King:

Następnie dodał:

To niezwykle ważne, by nie łączyć ze sobą postaci Marilyna Mansona i Briana Warnera. Słowa Wood mogą rezonować z powodu "szokującej" postaci Marilyna Mansona, ale one nie są prawdziwe.