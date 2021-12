Marilyn Manson stracił szansę na Grammy. Kanye usunął go z utworu

Marilyn Manson stracił szanse na statuetkę Grammy

Marilyn Manson został niedawno nominowany do dwóch nagród Grammy - jedną za pomoc w napisaniu kawałka "Jail" w kategorii Najlepszy utwór rapowy, a drugą za występ gościnny i pomoc w napisaniu krążka "DONDA" Kanyego Westa w kategorii Album roku. Sprawa była dość śliska, ponieważ Manson jest oskarżony publicznie przez co najmniej 15 kobiet o zbrodnie na tle seksualnym.

Jednak amerykańska akademia fonograficzna nie zwróciła na to uwagi - jak podaje The New York Times, Manson stracił szansę na statuetkę w kategorii Najlepszy utwór rapowy, ponieważ Kanye i jego ekipa postanowili wprowadzić poprawki do niektórych utworów.

Dlatego jego nazwisko zniknęło z listy twórców utworu "Jail" (te zmiany wprowadzono również na Spotify i innych platformach streamingowych).

"Donda" nadal jest jednak nominowana do Albumu roku, więc Manson wciąż ma szansę na jedną statuetkę jako współtwórca i wokalista w utworze "Jail pt. 2".

Tak jak wspomnieliśmy, szef amerykańskiej akademii fonograficznej Harvey Mason Jr. wyjaśnił wcześniej decyzję o nominacji Mansona:

Nie będziemy ograniczali liczby osób, które mogą podesłać swój materiał do rozpatrzenia. Nie będziemy patrzyli na ich historię, ich historię kryminalną, tylko na na legalność wobec naszych zasad. Patrzymy, czy zgadzają się daty i inne takie rzeczy. Jeśli tak, to mogą zgłaszać swoje albumy.

Rozdanie Grammy odbędzie się już 31 stycznia 2022 roku w hali Crypto.com w Los Angeles.