Marilyn Manson uniewinniony? Sędzia oddalił pozew o molestowanie seksualne

Manson kilka miesięcy temu został oskarżony publicznie o molestowanie seksualne i znęcanie się przez kilka kobiet. Przeciwko wokaliście wpłynęło do sądu kilka pozwów, a teraz jeden z nich został oddalony.

Sędzia oddalił jeden z pozwów przeciwko Marilynowi Mansonowi

Jak podaje TMZ, sędzia oddalił pozew przeciwko Marilynowi Mansonowi, w którym Jane Doe (pseudonim nadawany kobietom, które chcą zachować anonimowość w sprawach sądowych) oskarżyła wokalistę o gwałt i grożenie jej śmiercią. Pitchfork potwierdził te informację. Według sędziego, przedstawione zarzuty "nie były wystarczające do skorzystania z reguły opóźnionego wykrywania".

Kobieta, która zaczęła się spotykać z Mansonem w 2011 roku, ma teraz 20 dni na ponowne rozpatrzenie swojego pozwu i dodanie do niego kolejnych szczegółów. Te mogą spowodować ponowne rozpatrzenie sprawy.

Manson wciąż ma przed sobą jeszcze 3 inne pozwy. Była asystentka oskarżyła go w maju 2021 roku o napastowanie seksualne, pobicie i nękanie. W kwietniu aktorka Esme Bianco oskarżyła go o napaść na tle seksualnym i napastowanie seksualne, natomiast modelka Ashley Morgan Smithline oskarżyła go o seksualne napastowanie, napaść na tle seksualnym oraz nieprawe uwięzienie.

O znęcanie się i inne nielegalne działania wobec niej oskarżyła go również aktorka Evan Rachel Wood.

Oprócz tego Manson został oskarżony o dwa wykroczenia podczas koncertu z sierpnia 2019 roku. Wokalista w sądzie powiedział, że nie jest winny. Niedawno powrócił natomiast do życia publicznego, pojawiając się podczas show Kanyego Westa w Chicago. Wystąpił również na jego albumie.