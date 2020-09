Marilyn Manson wydał nowy album. Posłuchajcie "WE ARE CHAOS"

Marilyn Manson od 2015 roku wydał już 3 pełnoprawne albumy długogrające - zarówno "The Pale Emperor" i "Heaven Upside Down" spotkały się raczej z dobrymi ocenami ze strony fanów i krytyków, a jego kariera nabrała drugiego życia. Czy podobnie będzie z wydanym właśnie "WE ARE CHAOS"?

Marilyn Manson wydał nowy album

Album był promowany dość nietypowym singlem tytułowym, w którym "główne skrzypce" grała gitara akustyczna. Refleksja nad stanem ludzkości wpadała jednak w ucho, więc oczekiwania wobec krążka "WE ARE CHAOS" były dość wysokie.

Krążek "WE ARE CHAOS" zawiera 10 utworów i trwa trochę ponad 42 minuty. Tak prezentuje się tracklista wydawnictwa: