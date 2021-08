Marilyn Manson zaśpiewał na albumie Kanyego Westa. Evan Rachel Wood skrytykowała muzyków

Manson wystąpił na nowym albumie Kanyego Westa

W niedzielę 29 sierpnia 2021 roku zadebiutował długo oczekiwany album "Donda" autorstwa Kanyego Westa. Wśród gości na krążku pojawili się typowi sprawcy w postaci Travisa Scotta, Kida Cudiego, czy The Weeknda, ale w utworze "Jail pt 2 " mogliśmy (ledwo) usłyszeć również Marilyna Mansona, którego głos podbija refren kawałka.

Manson pojawił się również na listening party w Chicago. Ta nieoczekiwana współpraca nie spodobała się m.in. Evan Rachel Woods. Ta kilka miesięcy temu oskarżyła Mansona o znęcanie się nad nią, przemoc na tle seksualnym i inne bardzo poważne nadużycia wobec niej. Była narzeczona muzyka skrytykowała Westa i jego współpracę z rockowym artystą za pomocą piosenki.

Wood 28 sierpnia zagrała cover "Get What You Give" autorstwa New Radicals. W utworze jest nawiązanie do Marilyna Mansona i kiedy nadszedł wers z nazwiskiem muzyka, Wood bardzo ostentacyjnie podniosła do góry środkowy palec, jasno wyrażając co o nim myśli.

Aktorka udostępniła nagranie tego wykonania na swoim Instagramie, podpisując je słowami:

Dla wszystkich ocalałych takich jak ja, którzy zostali spoliczkowani w tym tygodniu przez los. Kocham was. Nie poddawajcie się.

Poniżej możecie natomiast posłuchać kawałka "Jail pt 2" z Mansonem i DaBabym w rolach gościnnych: