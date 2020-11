Marilyn Manson został wycięty z serialu "Bastion". Scenariusz bazuje na powieści Stephena Kinga

Kolejny krok Marilyna Mansona w kierunku kariery aktorskiej nie zostanie wykonany. Twórcy serialu "Bastion" na podstawie powieści Stephena Kinga dokonali zmian w scenariuszu. Postać muzyka została całkowicie usunięta z produkcji.

Jeden z najbardziej kontrowersyjnych mainstreamowych muzyków metalowych lat 90. Marilyn Manson ostatnio coraz częściej podejmuje się aktorskich wyzwań. Artysta pojawił się niedawno w serialu "Nowy papież", tym razem miał zagrać w "Bastionie".

Metalowiec miał zagrać postać Dzieciaka w miniserialu "Bastion", kręconego na podstawie powieści Stephena Kinga. Niestety jego rola została wycięta. Reżyser serii Josh Boone ujawnił tę informację tuż przed premierą produkcji.

W rozmowie z "Entertainment Weekly" powiedział:

Marilyn Manson i ja długo dyskutowaliśmy o jego roli Dzieciaka w "Bastionie". Nagrał z Shooterem Jenningsem świetny cover utworu "The End" The Doors. Ostatecznie wykorzystanie go okazało się zbyt drogie. Nasza produkcja miała bardzo napięty budżet, a niektórych z naszych wizji nie dało się zrealizować i poszły na marne. Dzieciak był kolejną ofiarą.