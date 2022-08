Mark Hoppus miał myśli samobójcze. Pomogli mu żona i wierni fani 

W 2021 roku zdiagnozowano u Marka Hoppusa raka. Muzyk Blink-182 cierpiał na chłoniaka komórek B - taki sam rodzaj raka, z którym wygrała jego matka. Przeszedł chemioterapię i dostał duże wsparcie od rodziny, zespołu oraz fanów. 29 września poinformował fanów, że udało mu się pokonać raka. Mimo ogromnego wsparcia, artysta miał chwile zwątpienia, a nawet myślał o samobójstwie.

Trudno sobie wyobrazić, co czuje osoba chora na raka. Przez chemioterapię Mark Hoppus był mocno osłabiony, zaczęły mu wypadać włosy. Stres, strach przed chorobą spowodował, że muzyk miał depresję. W przezwyciężeniu tego stanu pomogła mu żona, Skye, która go cały czas wspierała.

Teraz w rozmowie z "People" wyznał, że przez zły stan zdrowia zaczął mieć myśli samobójcze. Jak cytuje go portal radiozet.pl:

Byłem w naszym salonie, płakałem i mówiłem mojej żonie: „Nie wiem, czy dam radę to zrobić”. Powiedziała: „No cóż, co zamierzasz zrobić, zabić się?”. I dokładnie o tym myślałem.

Samobójstwo wydawało się mu wówczas jedynym wyjściem, by pozbyć się wszystkich problemów. Całe szczęście ogromne wsparcie żony oraz fanów dało mu dużo siły, by walczyć i ostatecznie wygrać z chorobą:

Myślałem, że kiedy ludzie się dowiedzą, to będzie po prostu w stylu "Haha, pie*dol się. Umrzesz". Zamiast tego wszyscy mówili: "Przejdziesz przez to". To był ten ogromny wylew wsparcia ze strony nieznajomych. To dało mi tyle siły i tyle nadziei.