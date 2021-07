Pod koniec czerwca 2021 Mark Hoppus z Blink-182 wyznał fanom, że ma raka i przechodzi chemioterapię. Nie zdradził wiele szczegółów dotyczących swojej choroby, ale nie wstydził się napisać, że jest przestraszony tą sytuacją. Podkreślił, że ma wspaniałe wsparcie, a muzycy z Blink-182, obecni i byli, mocno trzymają za niego kciuki. Basista podzielił się ostatnio swoim zdjęciem, na którym widać, jak chemioterapia wpłynęło na jego ciało.

Mark Hoppus jest nie do poznania. Tak wpłynęła na niego chemioterapia [ZDJĘCIE]

W Dzień Niepodległości, które wypada 4 lipca 2021, basista Blink-182 podzielił się swoim zdjęciem. Z powodu chemioterapii muzyk stracił włosy i niestety widać po nim, że zmaga się z chorobą. Jest to pierwsze zdjęcie artysty od momentu, gdy podzielił się z fanami wiadomością o diagnozie.

Mark Hoppus ostatnio również wyznał, że podczas obecnej chemioterapii czuje się lepiej, niż poprzedniej. Niestety odczuwa on większe nudności, ale jest już w stanie wyjść z domu na spacer, co było wcześniej niemożliwe. Nie może się jednak z nikim spotykać, bo ma za mało białych krwinek, więc większość czasu spędza w domu oglądając filmy i bawiąc się z psami. Miejmy nadzieję, że leczenie odniesie skutek i muzyk szybko wróci do zdrowia.